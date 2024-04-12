Васильевна Пелагея Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильевна Пелагея Савельевна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Прасковья Гордеевна

Отец ребёнка: Васильев Гордей Никифорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Васюков Никита Гордеевич

Отец ребёнка: Васильев Гордей Никифорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Васюков Иван Гордеевич

Отец ребёнка: Васильев Гордей Никифорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Гордей Никифорович

Смерть
Неизвестно
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