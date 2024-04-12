Васильевна Пелагея Савельевна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Прасковья Гордеевна
Отец ребёнка: Васильев Гордей Никифорович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Васильев Гордей Никифорович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Васильев Гордей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно