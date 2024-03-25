Афанасьева (Кригер) Нина Зигмундовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1958
Рождение ребёнка
25.09.1979
Отец ребёнка: Афанасьев Олег Арсентьевич
Республика Коми, Княжпогостский район, поселок Тракт
Рождение ребёнка
13.09.1983
Сын: Афанасьев Валерий Олегович
Отец ребёнка: Афанасьев Олег Арсентьевич
Республика Коми, Княжпогостский район, поселок Тракт
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно