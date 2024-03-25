Афанасьева (Кригер) Нина Зигмундовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Кригер) Нина Зигмундовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1958

Отец: Кригер Зигмунд Рудольфович

Мать: Кригер Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
25.09.1979

Сын: Афанасьев Павел Олегович

Отец ребёнка: Афанасьев Олег Арсентьевич

Республика Коми, Княжпогостский район, поселок Тракт
Рождение ребёнка
13.09.1983

Сын: Афанасьев Валерий Олегович

Отец ребёнка: Афанасьев Олег Арсентьевич

Республика Коми, Княжпогостский район, поселок Тракт
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Олег Арсентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Олег Арсентьевич

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