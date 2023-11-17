Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1851
Муж: Владимир Малафеевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Харитон Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Малафеевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Яков Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Малафеевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Фома Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Малафеевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Иван Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Малафеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно