Архипова (Смирнова) Зоя Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Смирнова) Зоя Михайловна

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Место рождения

Большие Токташи, Аликовский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Михаил Николаевич

Мать: Смирнова Агреппина

Большие Токташи, Аликовский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Архипов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Вера Геннадьевна

Отец ребёнка: Архипов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Эмиль Геннадьевич

Отец ребёнка: Архипов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Николай Геннадьевич

Отец ребёнка: Архипов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Михаил Геннадьевич

Отец ребёнка: Архипов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Олег Геннадьевич

Отец ребёнка: Архипов Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Геннадий

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