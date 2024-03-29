Архипова (Смирнова) Зоя Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Михаил Николаевич
Мать: Смирнова Агреппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Архипов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Вера Геннадьевна
Отец ребёнка: Архипов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Эмиль Геннадьевич
Отец ребёнка: Архипов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Николай Геннадьевич
Отец ребёнка: Архипов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Михаил Геннадьевич
Отец ребёнка: Архипов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Архипов Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архипов Геннадий