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Иван Дмитриевич

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 23.06.1906

Дата смерти

11.08.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.06.1906

Отец: Дмитрий Васильевич

Мать: Фекла Федоровна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 23.06.1906 Юхновщина Иван Дмитриевич Юхновщина отец крестьянин Дмитрий Васильевич Юхновщина мать жена Фекла Федоровна Юхновщина крестьянин Стефан Семенович Юхновщина крестья... Показать все
Смерть
11.08.1906 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь отец Дмитрий Васильевич https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-Y3LS?i=558&cat=754352
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