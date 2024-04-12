Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 23.06.1906
Дата смерти11.08.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 23.06.1906
Отец: Дмитрий Васильевич
Мать: Фекла Федоровна
Афанасьевская церковь 23.06.1906 Юхновщина Иван Дмитриевич Юхновщина отец крестьянин Дмитрий Васильевич Юхновщина мать жена Фекла Федоровна Юхновщина крестьянин Стефан Семенович Юхновщина крестья... Показать все
Смерть
11.08.1906 ст.
Афанасьевская церковь отец Дмитрий Васильевич https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-Y3LS?i=558&cat=754352