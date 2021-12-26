Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смерти08.02.1879 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1840 ст.
Сын: Порохов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Устиния Ивановна
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 165 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1840 год, Богословская Лаптевская церковь). Указана вотчина коллежского асессора Николая Васильевича Багракова).
Рождение ребёнка
15.08.1842 ст.
Дочь: Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Устиния Ивановна
ГАВО. 496. Оп. 8. Д. 174. Отец — крестьянин с. Богослово Владимир Стефанов, мать — Уститния Иванова.
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Сын: Владимиров Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Устиния Ивановна
Смерть
08.02.1879 ст.
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 37 (Метрические книги Иоанно-Богословской Лаптевской церкви Вологодского уезда за 1876-1885 годы). Л. 180 об. Причина смерти: «от старости».