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Владимир Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

08.02.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1840 ст.

Сын: Порохов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Устиния Ивановна

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 165 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1840 год, Богословская Лаптевская церковь). Указана вотчина коллежского асессора Николая Васильевича Багракова).
Рождение ребёнка
15.08.1842 ст.

Дочь: Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Устиния Ивановна

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. 496. Оп. 8. Д. 174. Отец — крестьянин с. Богослово Владимир Стефанов, мать — Уститния Иванова.
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Владимиров Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Устиния Ивановна

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
08.02.1879 ст.
Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 37 (Метрические книги Иоанно-Богословской Лаптевской церкви Вологодского уезда за 1876-1885 годы). Л. 180 об. Причина смерти: «от старости».

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