Ермаков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ермаков Илья
Орловская губ. дер.Осиновка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ермаков Илья
Орловская губ. дер.Осиновка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Рождение ребёнка
1870
Орловская губ. дер.Осиновка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Рождение ребёнка
1883
дер.Осиновка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Григорий
Карачевский р-н д. Осиновка
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
деревня Осиновка Карачаевского уезда
Смерть
Неизвестно