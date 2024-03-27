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Ермаков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Ермаков Илья

Мать ребёнка: не указана

Орловская губ. дер.Осиновка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Ермаков Илья

Мать ребёнка: не указана

Орловская губ. дер.Осиновка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Ермаков Федор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Орловская губ. дер.Осиновка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Рождение ребёнка
1883

Сын: Ермаков Никита Андреевич

Мать ребёнка: не указана

дер.Осиновка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Григорий

Мать ребёнка: не указана

Карачевский р-н д. Осиновка
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
деревня Осиновка Карачаевского уезда
Смерть
Неизвестно
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