Глухих Андрей Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухих Андрей Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

1710

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Глухих Тимофей Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Василий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Василий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Устин Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Алексей Андреев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1710

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