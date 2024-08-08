Глухих Андрей Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смерти1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Глухих Тимофей Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухих Устин Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1710