Кокшарова (Волчок) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокшарова (Волчок) Татьяна Владимировна

Место рождения

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

24.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1976

Отец: Волчок Владимир Фёдорович

Мать: скрыто настройками приватности

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
07.06.1997

Дочь: Нарнакова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Кокшаров Николай Анатольевич

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.2007

Сын: Кокшаров Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Кокшаров Николай Анатольевич

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокшаров Николай Анатольевич

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