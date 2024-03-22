Кокшарова (Волчок) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения24.02.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1976
Отец: Волчок Владимир Фёдорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.06.1997
Дочь: Нарнакова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Кокшаров Николай Анатольевич
Рождение ребёнка
26.07.2007
Сын: Кокшаров Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Кокшаров Николай Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно