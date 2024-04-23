Тершуков Никанор (Николаевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тершукова) Мария Никаноровна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тершуков Иван Никанорович
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Костенкова (Тершукова) Нюра Никаноровна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Тершуков Михаил Никанорович
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Смерть
1936