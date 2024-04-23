Тершуков Никанор (Николаевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тершуков Никанор (Николаевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тершукова) Мария Никаноровна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тершуков Иван Никанорович

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Костенкова (Тершукова) Нюра Никаноровна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Тершуков Михаил Никанорович

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Смерть
1936

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