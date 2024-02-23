Никифор Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: Дмитрий Андреев
Мать: Анна Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломонида Петрова
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Соломонида Петрова
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Прасковья Никифорова
Мать ребёнка: Соломонида Петрова
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Соломонида Петрова
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Иван Никифоров
Мать ребёнка: Соломонида Петрова
Смерть
Неизвестно