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Никифор Дмитриев

Место рождения

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: Дмитрий Андреев

Мать: Анна Афанасьева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломонида Петрова

Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Соломонида Петрова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Прасковья Никифорова

Мать ребёнка: Соломонида Петрова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Соломонида Петрова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Иван Никифоров

Мать ребёнка: Соломонида Петрова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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