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Рая Елена Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1959

Дата смерти

27.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1959

Отец: Проневский Гавриил

Мать: Проневская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
23.12.1977

Сын: Рая Алексей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.05.1987

Дочь: Рая Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Рая Иван Андреевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.08.1988

Сын: Рая Александр Иванович

Отец ребёнка: Рая Иван Андреевич

Дезгинжа, Автономное территориальное образование Гагаузия
Смерть
27.10.1993
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