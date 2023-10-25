Рая Елена Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1959
Дата смерти27.10.1993
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1959
Отец: Проневский Гавриил
Рождение ребёнка
23.12.1977
Сын: Рая Алексей Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1987
Дочь: Рая Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Рая Иван Андреевич
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.08.1988
Отец ребёнка: Рая Иван Андреевич
Дезгинжа, Автономное территориальное образование Гагаузия
Смерть
27.10.1993