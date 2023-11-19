Вотяков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотяков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1983

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1983

Отец: Вотяков Иван Сергеевич

Мать: Вотякова Зинаида Ануфриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.05.2013

Дочь: Вотякова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.08.2017

Сын: Вотяков Константин Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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