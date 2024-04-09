Золотова Марфа Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотов Афонасий Яковлевич
Отец ребёнка: Золотов Яков Мартынович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Золотов Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Золотов Яков Мартынович
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Золотов Яков Мартынович
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Золотов Яков Мартынович
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Золотов Яков Мартынович
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: (Золотова) Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Золотов Яков Мартынович