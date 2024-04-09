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Золотова Марфа Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотов Афонасий Яковлевич

Отец ребёнка: Золотов Яков Мартынович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Золотов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Золотов Яков Мартынович

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Золотов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Золотов Яков Мартынович

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Золотов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Золотов Яков Мартынович

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Золотов Аврам Яковлевич

Отец ребёнка: Золотов Яков Мартынович

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: (Золотова) Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Золотов Яков Мартынович

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