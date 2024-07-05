Фельдбейн Хайка
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Финкельштейн (Фельдбейн) Фрейда
Отец ребёнка: Фельдман Ицко Израиль
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Нанкин (Фельдбейн) Брайна
Отец ребёнка: Фельдман Ицко Израиль
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Фельдбейн) Зельда
Отец ребёнка: Фельдман Ицко Израиль
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Фельдбейн) Гида
Отец ребёнка: Фельдман Ицко Израиль
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Фельдбейн) Шейна
Отец ребёнка: Фельдман Ицко Израиль