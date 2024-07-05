Фельдбейн Хайка 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фельдбейн Хайка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Финкельштейн (Фельдбейн) Фрейда

Отец ребёнка: Фельдман Ицко Израиль

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Нанкин (Фельдбейн) Брайна

Отец ребёнка: Фельдман Ицко Израиль

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Фельдбейн) Зельда

Отец ребёнка: Фельдман Ицко Израиль

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Фельдбейн) Гида

Отец ребёнка: Фельдман Ицко Израиль

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Фельдбейн) Шейна

Отец ребёнка: Фельдман Ицко Израиль

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