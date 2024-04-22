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Трофимова Елена Навамировна
Трофимова Елена Навамировна
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Древо
Место рождения
Успенский 3-й
, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Дата рождения
1950
Пол
Женский
Отец
Трофимов Навамир Иванович
1926 г.р.
Мать
Трофимова (Николаева) Анфиса Григорьевна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Трофимов Навамир Иванович
Мать:
Трофимова Анфиса Григорьевна
Успенский 3-й
, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
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