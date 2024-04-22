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Трофимова Елена Навамировна

Место рождения

Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Трофимов Навамир Иванович

Мать: Трофимова Анфиса Григорьевна

Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
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