Кашина (Соколова) Елена Петровна 1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Кашина (Соколова) Елена Петровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1876, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Супруги
Кашин Павел Александрович14.12.1871 г.р.
Дети
Кашин Михаил Павлович04.11.1896 г.р.
Кашин Фёдор Павлович24.12.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
24.01.1896

Муж: Кашин Павел Александрович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
04.11.1896

Сын: Кашин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Кашин Павел Александрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
24.12.1897

Сын: Кашин Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Кашин Павел Александрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.06.1902

Сын: Кашин Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Кашин Павел Александрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
05.07.1903

Сын: Кашин Андрей Павлович

Отец ребёнка: Кашин Павел Александрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
26.07.1904

Сын: Кашин Николай Павлович

Отец ребёнка: Кашин Павел Александрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.03.1908

Дочь: (Кашина) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Кашин Павел Александрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
19.10.1909

Сын: Кашин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Кашин Павел Александрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
20.10.1911

Сын: Кашин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Кашин Павел Александрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
04.10.1913

Дочь: (Кашина) Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Кашин Павел Александрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
24.12.1915

Дочь: (Кашина) Мария Павловна

Отец ребёнка: Кашин Павел Александрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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