Кашина (Соколова) Елена Петровна
женский, родилась 1876, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
Супруги
Кашин Павел Александрович14.12.1871 г.р.
Дети
Кашин Михаил Павлович04.11.1896 г.р.
Кашин Фёдор Павлович24.12.1897 г.р.Показать еще 8
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1896
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1896
Отец ребёнка: Кашин Павел Александрович
Рождение ребёнка
24.12.1897
Сын: Кашин Фёдор Павлович
Отец ребёнка: Кашин Павел Александрович
Рождение ребёнка
01.06.1902
Сын: Кашин Фёдор Павлович
Отец ребёнка: Кашин Павел Александрович
Рождение ребёнка
05.07.1903
Отец ребёнка: Кашин Павел Александрович
Рождение ребёнка
26.07.1904
Отец ребёнка: Кашин Павел Александрович
Рождение ребёнка
08.03.1908
Дочь: (Кашина) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Кашин Павел Александрович
Рождение ребёнка
19.10.1909
Отец ребёнка: Кашин Павел Александрович
Рождение ребёнка
20.10.1911
Отец ребёнка: Кашин Павел Александрович
Рождение ребёнка
04.10.1913
Дочь: (Кашина) Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Кашин Павел Александрович
Рождение ребёнка
24.12.1915
Дочь: (Кашина) Мария Павловна
Отец ребёнка: Кашин Павел Александрович
Смерть
Неизвестно