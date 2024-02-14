Федосов Игнатий Петрович
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения27.05.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1892
Бракосочетание
12.11.1912
Рождение ребёнка
22.10.1913
Дочь: (Федосова) Анастасия Игнатьевна
Мать ребёнка: Федосова (Абрамова С С.Васильевка) Александра Максимовна
Смерть
Неизвестно