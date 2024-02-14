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Федосов Игнатий Петрович

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

27.05.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1892

Отец: Федосов Петр Дмитриевич

Мать: Федосова (Зорина) Ксения Ивановна

Бракосочетание
12.11.1912

Жена: Федосова (Абрамова С С.Васильевка) Александра Максимовна

Рождение ребёнка
22.10.1913

Дочь: (Федосова) Анастасия Игнатьевна

Мать ребёнка: Федосова (Абрамова С С.Васильевка) Александра Максимовна

Смерть
Неизвестно

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