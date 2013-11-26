Чадаев Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чадаев Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1949

Дата смерти

26.11.2013

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1949

Отец: Чадаев Петр Иванович

Мать: Чадаева (Матвеева) Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.11.2013

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