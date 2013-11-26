Чадаев Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1949
Дата смерти26.11.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.11.2013