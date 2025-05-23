Швайба Терентий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швайба Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швайба Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1923
Сын: Швайба Сергей Терентьевич
Мать ребёнка: Швайба Евдокия
Рождение ребёнка
06.04.1927
Дочь: Писаренко (Швайба) Татьяна Терентьевна
Мать ребёнка: Швайба Евдокия
Рождение ребёнка
17.08.1933
Мать ребёнка: Швайба Авдотья Григорьевна
Смерть
Неизвестно
неизвестно