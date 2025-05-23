Швайба Терентий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Швайба Терентий

Место рождения

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швайба Евдокия

Слабодка, Шкловский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швайба Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швайба Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
03.12.1923

Сын: Швайба Сергей Терентьевич

Мать ребёнка: Швайба Евдокия

Слабодка, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
06.04.1927

Дочь: Писаренко (Швайба) Татьяна Терентьевна

Мать ребёнка: Швайба Евдокия

Слабодка, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
17.08.1933

Сын: Швайба Петр Терентьевич

Мать ребёнка: Швайба Авдотья Григорьевна

Слабодка, Шкловский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
неизвестно

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