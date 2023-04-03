Рогачев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.11.1985
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
оторвался тромб
Похороны
Неизвестно