Рогачев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.11.1985

Жена: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
16.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
03.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
оторвался тромб
Похороны
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
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