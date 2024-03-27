Гадельшин Явдат Файзуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадельшин Явдат Файзуллович

Место рождения

д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР

Дата рождения

1937

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Гадельшин Файзулла Агзамович

Мать: Гадельшина Минзифа

д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гадельшина Минцурра

Кинзяабызово -1 Куюргазинского района Башкортостана
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гадельшина Минцурра

Кинзяабызово -1 Куюргазинского района Башкортостана
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гадельшина Минцурра

Кинзяабызово -1 Куюргазинского района Башкортостана
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гадельшина Минцурра

Смерть
1983
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