Гадельшин Явдат Файзуллович
Место рожденияд.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Дата рождения1937
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Гадельшин Файзулла Агзамович
Мать: Гадельшина Минзифа
д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Кинзяабызово -1 Куюргазинского района Башкортостана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Кинзяабызово -1 Куюргазинского района Башкортостана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Кинзяабызово -1 Куюргазинского района Башкортостана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гадельшина Минцурра
Смерть
1983