Гершенович (Якобсон) Хана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гершенович (Якобсон) Хана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

02.08.1907

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Якобсон Абрам

Мать: Якобсон (Якобсон) Гитля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гершенович Абрам

Отец ребёнка: Гершенович Левер Lever Нахимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Отец ребёнка: Гершенович Левер Lever Нахимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гершенович) Мария

Отец ребёнка: Гершенович Левер Lever Нахимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беркович (Гершенович) Рахиль Леверовна

Отец ребёнка: Гершенович Левер Lever Нахимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гершенович Левер Lever Нахимович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Гершенович Ефим

Отец ребёнка: Гершенович Левер Lever Нахимович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Гершенович Григорий

Отец ребёнка: Гершенович Левер Lever Нахимович

Рождение ребёнка
23.05.1893

Сын: Гершенович Gershen Матвей Martin

Отец ребёнка: Гершенович Левер Lever Нахимович

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Гершенович Моисей Леверович

Отец ребёнка: Гершенович Левер Lever Нахимович

Рождение ребёнка
После 1894

Сын: Гершенович ?Борис

Отец ребёнка: Гершенович Левер Lever Нахимович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Гершенович Gershenovich Илья Elia Leverovich

Отец ребёнка: Гершенович Левер Lever Нахимович

Смерть
02.08.1907

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