Гершенович (Якобсон) Хана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти02.08.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Якобсон Абрам
Мать: Якобсон (Якобсон) Гитля
Сын: Гершенович Абрам
Отец ребёнка: Гершенович Левер Lever Нахимович
Дочь: Дочь
Отец ребёнка: Гершенович Левер Lever Нахимович
Дочь: (Гершенович) Мария
Отец ребёнка: Гершенович Левер Lever Нахимович
Дочь: Беркович (Гершенович) Рахиль Леверовна
Отец ребёнка: Гершенович Левер Lever Нахимович
Сын: Гершенович Ефим
Отец ребёнка: Гершенович Левер Lever Нахимович
Сын: Гершенович Григорий
Отец ребёнка: Гершенович Левер Lever Нахимович
Сын: Гершенович Gershen Матвей Martin
Отец ребёнка: Гершенович Левер Lever Нахимович
Сын: Гершенович Моисей Леверович
Отец ребёнка: Гершенович Левер Lever Нахимович
Сын: Гершенович ?Борис
Отец ребёнка: Гершенович Левер Lever Нахимович
Сын: Гершенович Gershenovich Илья Elia Leverovich
Отец ребёнка: Гершенович Левер Lever Нахимович