Каширин Иван Ильич
Место рождениясело Ненинка Солтонский район
Дата рождения25.09.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1928
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бровкина Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
30.10.1956
Сын: Каширин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Бровкина Валентина Андреевна
Смерть
Неизвестно