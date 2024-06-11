Каширин Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаширин Иван Ильич

Каширин Иван Ильич

Место рождения

село Ненинка Солтонский район

Дата рождения

25.09.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бровкина Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
30.10.1956

Сын: Каширин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Бровкина Валентина Андреевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.