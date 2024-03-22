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Федор Григорьевич

Место рождения

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Григорий Васильевич

Мать: не указана

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анисья Федоровна

Мать ребёнка: Марфа Фадеевна

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Марк Федорович

Мать ребёнка: Марфа Фадеевна

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Смирнов Иван Федорович

Мать ребёнка: Марфа Фадеевна

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Нечаев Осип Федорович

Мать ребёнка: Марфа Фадеевна

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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