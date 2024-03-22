Федор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анисья Федоровна
Мать ребёнка: Марфа Фадеевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Марк Федорович
Мать ребёнка: Марфа Фадеевна
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Марфа Фадеевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Марфа Фадеевна
Смерть
Неизвестно