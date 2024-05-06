Амосова (Малькова) Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смерти2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Сын: Амосов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Амосов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Головко (Амосова) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Амосов Александр Дмитриевич
Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2020