Амосова (Малькова) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосова (Малькова) Ирина Михайловна

Место рождения

Русское Тюгульбаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1934

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Русское Тюгульбаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амосов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1957

Сын: Амосов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Амосов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Головко (Амосова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Амосов Александр Дмитриевич

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2020

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