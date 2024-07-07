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Патрушев Николай Алексеевич

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Место рождения

Челка, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Челка, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Полозов Михаил Аркадьевич

Мать ребёнка: Стрельникова Алевтина Ивановна

Рождение ребёнка
15.12.1941

Сын: Патрушев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Стрельникова Алевтина Ивановна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Патрушева Нина Николаевна

Мать ребёнка: Стрельникова Алевтина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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