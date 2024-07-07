Патрушев Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Полозов Михаил Аркадьевич
Мать ребёнка: Стрельникова Алевтина Ивановна
Рождение ребёнка
15.12.1941
Сын: Патрушев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Стрельникова Алевтина Ивановна
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Патрушева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Стрельникова Алевтина Ивановна
Смерть
Неизвестно