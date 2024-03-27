Калюжный Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжный Андрей Павлович

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калюжный Павел

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
?.11.1906

Дочь: Рублевская Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Калюжная Ховронья

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
1909

Сын: Калюжный Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Калюжная Ховронья

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
1912

Сын: Калюжный Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Калюжная Ховронья

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
07.11.1920

Сын: Калюжный Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Калюжная Ховронья

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калюжная Хавронья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Калюжная Ховронья

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калюжный Иван Андреевич

Мать ребёнка: Калюжная Ховронья

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Смерть
Неизвестно
с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
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