Леонченко Григорий
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Леонченко АлександраНеизвестно г.р.
Дети
Леонченко НиколайНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Леонченко Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонченко Николай
Мать ребёнка: Леонченко Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонченко Александра
Смерть
Неизвестно