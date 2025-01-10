Леонченко Григорий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Леонченко Григорий

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Леонченко АлександраНеизвестно г.р.
Дети
Леонченко НиколайНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонченко Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонченко Николай

Мать ребёнка: Леонченко Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонченко Александра

Смерть
Неизвестно

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