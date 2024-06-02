Стародубцев Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения26.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1880
| ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №370, стр. 181
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик | Примерно в 1918
Рождение ребёнка
05.01.1913
Сын: Стародубцев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Стародубцева Агрипина Евтихиева
Рождение ребёнка
27.08.1918
Дочь: (Стародубцева) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Стародубцева Агрипина Евтихиева
Смерть
Неизвестно