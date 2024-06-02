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Стародубцев Иван Алексеев

Место рождения

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

26.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1880

Отец: Стародубцев Алексей Дорофеев

Мать: Стародубцева Анна Понкратова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
| ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №370, стр. 181
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик | Примерно в 1918
Рождение ребёнка
05.01.1913

Сын: Стародубцев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Стародубцева Агрипина Евтихиева

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.08.1918

Дочь: (Стародубцева) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Стародубцева Агрипина Евтихиева

Смерть
Неизвестно

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