Бокарева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокарева Анастасия

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Место рождения

с. Голяевка, Голяевской волости Сердобского уезда (с. Вишнёвое, Пензенская область)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Голяевка, Голяевской волости Сердобского уезда (с. Вишнёвое, Пензенская область)
Рождение ребёнка
22.10.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бокарев Яков

Голяевка (с 1952 года Вишнёвое)
Смерть
Неизвестно
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