Пафомова (Семенкина) Марфа Ерофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПафомова (Семенкина) Марфа Ерофеева

Пафомова (Семенкина) Марфа Ерофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.1909

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Пахомов Федор Спиридонович

Рождение ребёнка
16.08.1911

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Пахомов Федор Спиридонович

Рождение ребёнка
19.08.1915

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Пахомов Федор Спиридонович

г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Федор Спиридонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close