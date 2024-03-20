Пафомова (Семенкина) Марфа Ерофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.1909
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Пахомов Федор Спиридонович
Рождение ребёнка
16.08.1911
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Пахомов Федор Спиридонович
Рождение ребёнка
19.08.1915
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Пахомов Федор Спиридонович
г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно