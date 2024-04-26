Майоров Александр 05.12.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Майоров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
21.09.1978

Дочь: Майорова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Белякова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
11.08.1985

Сын: Майоров Александр Александрович

Мать ребёнка: Белякова Татьяна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва

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