Майоров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.1978
Дочь: Майорова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Белякова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
11.08.1985
Сын: Майоров Александр Александрович
Мать ребёнка: Белякова Татьяна Михайловна
Москва, город федерального значения Москва