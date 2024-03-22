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Исак Парфенов

Место рождения

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1702 г.р.

Мать

Жена

1730 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Парфен Сергеев

Мать: Наталия Артемьева

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.07.1760

Сын: Антоний Исаков

Мать ребёнка: Мария

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.08.1767 ст.

Дочь: Евдокия Исакова

Мать ребёнка: Мария

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Иларион Исаков

Мать ребёнка: Мария

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Неизвестно
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