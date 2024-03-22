Исак Парфенов
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Парфен Сергеев
Мать: Наталия Артемьева
Рождение ребёнка
10.07.1760
Сын: Антоний Исаков
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
04.08.1767 ст.
Дочь: Евдокия Исакова
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Иларион Исаков
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
Неизвестно