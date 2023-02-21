Коломийцева (Жуковская) Мария Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломийцева (Жуковская) Мария Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуковский Стефан Иванович

Мать: Жуковская Мария

Рождение ребёнка
07.10.1916 ст.

Сын: Коломийцев Максим Иванович

Отец ребёнка: Коломийцев Иван Алексеевич

Ольгинка, Аршалынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломийцев Иванович

Отец ребёнка: Коломийцев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Коломийцев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Коломийцев Иван Алексеевич

с. Осакаровка, Карагандинская область, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломийцев Иван Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
с. Осакаровка, Карагандинская область, Казахстан
Смерть
Неизвестно
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