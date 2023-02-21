Коломийцева (Жуковская) Мария Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуковский Стефан Иванович
Мать: Жуковская Мария
Рождение ребёнка
07.10.1916 ст.
Сын: Коломийцев Максим Иванович
Отец ребёнка: Коломийцев Иван Алексеевич
Ольгинка, Аршалынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломийцев Иванович
Отец ребёнка: Коломийцев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Коломийцев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Коломийцев Иван Алексеевич
с. Осакаровка, Карагандинская область, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Осакаровка, Карагандинская область, Казахстан
Смерть
Неизвестно