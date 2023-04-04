Копосова Анна Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1883
Рождение ребёнка
1884
Сын: Копосов Изосим (Зосима) Тимофеевич
Отец ребёнка: Копосов Тимофей Михайлович
Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место - деревня Городище - это район современного Красавино (на угоре)
Смерть
Неизвестно