Копосова Анна Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копосова Анна Афанасиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1883

Муж: Копосов Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Копосов Изосим (Зосима) Тимофеевич

Отец ребёнка: Копосов Тимофей Михайлович

Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место - деревня Городище - это район современного Красавино (на угоре)
Смерть
Неизвестно
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