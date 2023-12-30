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Малахова -- Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Никита Авраамович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Малахова Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Малахов Никита Авраамович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Малахова Агафия Никитична

Отец ребёнка: Малахов Никита Авраамович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Малахов Петр Никитович

Отец ребёнка: Малахов Никита Авраамович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Малахов Емельян Никитович

Отец ребёнка: Малахов Никита Авраамович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Малахов Илья Никитович

Отец ребёнка: Малахов Никита Авраамович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Малахов Алексей Никитович

Отец ребёнка: Малахов Никита Авраамович

Смерть
Неизвестно

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