Малахова -- Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Малахова Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Малахов Никита Авраамович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Малахова Агафия Никитична
Отец ребёнка: Малахов Никита Авраамович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Малахов Никита Авраамович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Малахов Емельян Никитович
Отец ребёнка: Малахов Никита Авраамович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Малахов Никита Авраамович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Малахов Алексей Никитович
Отец ребёнка: Малахов Никита Авраамович
Смерть
Неизвестно