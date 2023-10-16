Вьялкина Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Евдокия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Вьялкин Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Вьялкин Яков Андриянович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Вьялкин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Вьялкин Яков Андриянович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.12.1871

Дочь: Стефанида Яковлевна

Отец ребёнка: Вьялкин Яков Андриянович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.06.1876

Сын: Вьялкин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Вьялкин Яков Андриянович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Яков Андриянович

Смерть
Неизвестно
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