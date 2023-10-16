Вьялкина Евдокия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Вьялкин Яков Андриянович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Вьялкин Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Вьялкин Яков Андриянович
Рождение ребёнка
15.12.1871
Дочь: Стефанида Яковлевна
Отец ребёнка: Вьялкин Яков Андриянович
Рождение ребёнка
22.06.1876
Отец ребёнка: Вьялкин Яков Андриянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно