Политова Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Политова Зоя Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1933

Дата смерти

17.04.2023

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1933

Отец: Политов Николай Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.04.2023
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