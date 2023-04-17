Политова Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1933
Дата смерти17.04.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1933
Отец: Политов Николай Григорьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.04.2023