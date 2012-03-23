Денисов Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.2012

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.2012

Отец: Денисов Андрей Геннадьевич

Мать: Муравьева Елена Юрьевна

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