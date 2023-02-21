Орлова Авдотья Софоньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Авдотья Софоньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1693

Дочь: Малова Ксения Фадеевна

Отец ребёнка: Орлов Фадей Кондратьевич

Рождение ребёнка
1701

Сын: Орлов Григорий Фадеевич

Отец ребёнка: Орлов Фадей Кондратьевич

Рождение ребёнка
1705

Сын: Орлов Иван Фадеевич

Отец ребёнка: Орлов Фадей Кондратьевич

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Ирина Фадеевна

Отец ребёнка: Орлов Фадей Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Фадей Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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