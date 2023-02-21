Орлова Авдотья Софоньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Малова Ксения Фадеевна
Отец ребёнка: Орлов Фадей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1701
Отец ребёнка: Орлов Фадей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1705
Сын: Орлов Иван Фадеевич
Отец ребёнка: Орлов Фадей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Ирина Фадеевна
Отец ребёнка: Орлов Фадей Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно