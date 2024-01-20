Плаксюк Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксюк Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.?

Отец: не указан

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плаксюк Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
16.04.1966

Сын: Плаксюк Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Плаксюк Вячеслав Михайлович

Смерть
Неизвестно

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