Плаксюк Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.?
Отец: не указан
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плаксюк Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
16.04.1966
Сын: Плаксюк Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Плаксюк Вячеслав Михайлович
Смерть
Неизвестно