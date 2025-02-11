Пётр Севастьянов
мужской, родился 1800, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецСевастьян Маркеллов1782 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Ефим Петров1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Севастьян Маркеллов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ефим Петров
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1849
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно