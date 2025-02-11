Пётр Севастьянов 1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Пётр Севастьянов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1800, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Севастьян Маркеллов1782 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Ефим Петров1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Севастьян Маркеллов

Мать: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ефим Петров

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1849
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Смерть
Неизвестно

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