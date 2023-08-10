Маслова (Комарова) ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Комарова) ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА

Место рождения

Уржум, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

04.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Уржум, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
26.06.1969

Сын: Маслов АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Маслов СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.07.1973

Дочь: Кузнецова (Маслова) ИРИНА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Маслов СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ

Дорофеево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

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