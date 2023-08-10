Маслова (Комарова) ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА
Место рождения
Дата рождения04.03.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1969
Сын: Маслов АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Маслов СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ
Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.07.1973
Дочь: Кузнецова (Маслова) ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Маслов СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ
Дорофеево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область