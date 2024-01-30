Кравченко Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Владимир Кузьмич

Мать ребёнка: Кравченко (Твердохлебова) Устинья Софроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кравченко) Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Кравченко (Твердохлебова) Устинья Софроновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко (Твердохлебова) Устинья Софроновна

Смерть
Неизвестно

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