Кравченко Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Владимир Кузьмич
Мать ребёнка: Кравченко (Твердохлебова) Устинья Софроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кравченко) Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Кравченко (Твердохлебова) Устинья Софроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно