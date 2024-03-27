(Хасанова) Жамиля
Место рожденияВерхние Лащи, Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мазитов Хасан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разыя Гыймран Кызы
Отец ребёнка: Гыймран
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатклислам
Отец ребёнка: Гыймран
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гыймран
Смерть
Неизвестно