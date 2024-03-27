(Хасанова) Жамиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хасанова) Жамиля

Место рождения

Верхние Лащи, Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мазитов Хасан

Мать: Мазитова Гыльмижамал Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разыя Гыймран Кызы

Отец ребёнка: Гыймран

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатклислам

Отец ребёнка: Гыймран

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гыймран

Смерть
Неизвестно

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