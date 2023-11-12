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Плотвинова (Кузнецова) Елена Юрьевна
Плотвинова (Кузнецова) Елена Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.01.1992
Пол
Женский
Отец
Кузнецов Юрий Александрович
1964 г.р.
Мать
Кузнецова (Шатуло) Светлана Ивановна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1992
Отец:
Кузнецов Юрий Александрович
Мать:
Кузнецова Светлана Ивановна
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