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Шуртаков Вениамин Иванович

Место рождения

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

?.08.1911

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1911

Отец: Шуртаков Иван Кузьмич

Мать: Шуртакова Татьяна Васильевна

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.12.1937

Сын: Шуртаков Юрий Вениаминович

Мать ребёнка: Шуртакова Александра Ивановна

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.01.1942

Сын: Шуртаков Евгений Вениаминович

Мать ребёнка: Шуртакова Александра Ивановна

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.03.1950

Дочь: Татьяна Вениаминовна

Мать ребёнка: Шуртакова Александра Ивановна

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.03.1950

Сын: Шуртаков Александр Вениаминович

Мать ребёнка: Шуртакова Александра Ивановна

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуртакова Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель в школе
Смерть
1995
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