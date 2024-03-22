Шуртаков Вениамин Иванович
Место рождения
Дата рождения?.08.1911
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1911
Рождение ребёнка
?.12.1937
Сын: Шуртаков Юрий Вениаминович
Мать ребёнка: Шуртакова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1942
Сын: Шуртаков Евгений Вениаминович
Мать ребёнка: Шуртакова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1950
Дочь: Татьяна Вениаминовна
Мать ребёнка: Шуртакова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1950
Сын: Шуртаков Александр Вениаминович
Мать ребёнка: Шуртакова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель в школе
Смерть
1995