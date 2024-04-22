Иевлев Андрей Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Иевлев Афанасий Семенов
Мать: Иевлева Федора Андреева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Иевлева Наталья Матвеева
Бракосочетание
До 1760
Жена: Иевлева Наталья Матвеева
Рождение ребёнка
1768
Сын: Иевлев Петр Андреев
Мать ребёнка: Иевлева Наталья Матвеева
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Иевлева Наталья Матвеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно