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Иевлев Андрей Афанасьев

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Иевлев Афанасий Семенов

Мать: Иевлева Федора Андреева

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Иевлева Наталья Матвеева

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1760

Жена: Иевлева Наталья Матвеева

Рождение ребёнка
1768

Сын: Иевлев Петр Андреев

Мать ребёнка: Иевлева Наталья Матвеева

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Иевлев Григорий Андреев

Мать ребёнка: Иевлева Наталья Матвеева

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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