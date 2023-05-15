Курмаева (Пурняева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курмаева (Пурняева) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1895

Отец: Пурняев Николай Петрович

Мать: Пурняева Пераскева Никифоровна

Бракосочетание
11.01.1915

Муж: Курмаев Илья Ульянович

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1918

Сын: Курмаев Сидор Ильич

Отец ребёнка: Курмаев Илья Ульянович

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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