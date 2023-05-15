Курмаева (Пурняева) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1895
Бракосочетание
11.01.1915
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1918
Сын: Курмаев Сидор Ильич
Отец ребёнка: Курмаев Илья Ульянович
Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно